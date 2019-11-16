Госдеп объявил Китай угрозой для США и НАТО

Никогда прежде угроза для США не исходила от страны с такими населением и экономикой, какими обладает Китай, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

По его словам, НАТО нужно «определить, как вести дела с Китаем». Помпео отметил, что НАТО создавалось для «других целей», но у «киберугроз нет географических границ», а Пекин пытается «подорвать безопасность альянса», передает ТАСС.

Вызов со стороны Китая Помпео назвал «комплексным». Он подчеркнул, что Вашингтон и прежде сталкивался «с вызовами со стороны авторитарных режимов», но у них не было «столь масштабной экономики», которая тесно связана с американской, а также населения, которое «в пять раз» превосходит американское.

Помпео подчеркнул изменения Коммунистической партии Китая, которая «не соответствует тому», что США и сам глава Госдепа «считают наилучшим для мира». Кроме того, он утверждает, что партия не соответствует «тому, что сама обещала».

Как заявил глава внешнеполитического ведомства США, нужно, чтобы Коммунистическая партия Китая исполняла «взятые обязательства».

«А мы должны сделать все для того, чтобы каждый осознавал те вызовы, которые бросает Китай», – сказал Помпео.

Напомним, в Китае пригрозили НАТО последствиями за выпады в адрес Пекина.