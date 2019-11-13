В Китае пригрозили НАТО последствиями за выпады в адрес КНР

Североатлантический альянс должен воздержаться от неосторожных выпадов в адрес КНР, поскольку это может повлечь за собой последствия, сообщает китайское издание Global Times.

Авторы статьи обращают внимание, что «некоторые в Соединенных Штатах занимаются поиском главных объектов обеспокоенности НАТО и в качестве нового врага организации обозначили Китай», передает ТАСС.

«Североатлантический альянс должен понимать, к чему все может привести, если он начнет позиционировать КНР в качестве врага», – говорится в материале.

В статье упоминается сообщение «Голоса Америки» о том, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить так называемую китайскую угрозу.

«Прежде заклятыми врагами Североатлантического альянса были терроризм и Россия. А сейчас он ищет новую мишень: следуя за Соединенными Штатами, НАТО обратила взоры на Китай», – говорится в материале.

В статье подчеркивается, что диалог по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией, первое межминистерское заседание которого состоялось 26 сентября в Нью-Йорке, «со все более ощутимой вероятностью эволюционирует в азиатский аналог НАТО», направленный против Пекина.

Опрошенные изданием политологи отмечают, что в экспертных кругах Запада уже возникла тенденция к нагнетанию ситуации, характеризуемая высказываниями о «неизбежно усиливающейся угрозе» в адрес Вашингтона и прогнозами о «быстрой победе Китая над США еще до того, как они успеют отреагировать».

«Как бы то ни было, попытки возродить военное противостояние, подобное тому, что было в период холодной войны, втянуть в конфликт как можно больше стран, в условиях современной эпохи ни к чему не приведут, – отмечают авторы. – Несложно понять, почему Вашингтон стремится к этому, наклеивая на Китай ярлык «конкурирующей державы» и сворачивая на путь всеобъемлющей конфронтации с Пекином. Если этому примеру последуют другие, им лишь придется заплатить большую цену».

Ранее министерство обороны США объявило Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами для Соединенных Штатов, при этом КНР, по версии Пентагона, представляет для США «более значительную угрозу».

Напомним, в конце октября Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай «угрожает американской национальной безопасности», разрабатывает «ассиметричное оружие, угрожающее стратегическим объектам», а вице-президент США Майкл Пенс назвал Китай стратегическим и экономическим соперником Соединенных Штатов.

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