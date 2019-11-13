Пентагон оценил угрозу от России и Китая для США

Министерство обороны США назвало Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами для Соединенных Штатов, при этом КНР, по версии Пентагона, представляет для США «более значительную угрозу».

«Стратегия национальной безопасности США исходит из того, что восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия – две наиболее серьезные угрозы [для США]. Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу», – приводит заявление пресс-службы Пентагона ТАСС.

По версии Пентагона, Пекин «инвестирует в Народно-освободительную армию Китая, которая является не национальной армией, а военной силой Коммунистической партии Китая, [инвестирует] в модернизацию ее сил, улучшение [военной] подготовки и наращивание [оборонного] потенциала».

«Этот военный потенциал – искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты, авианосцы и многое другое – разработан с учетом [состояния] непосредственно американских вооруженных сил», – считают в Пентагоне.

По мнению американского министерства, Пекин «пришел к выводу, что способность США развернуть в любой точке мира свои вооруженные силы и обеспечивать их является наибольшим преимуществом Америки». Ответной реакцией Китая, как считают в ведомстве, стали насыпные работы «в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях для того, чтобы перекрыть морские линии коммуникаций».

Напомним, в конце октября Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай «угрожает американской национальной безопасности», разрабатывает «ассиметричное оружие, угрожающее стратегическим объектам», а вице-президент США Майкл Пенс назвал Китай стратегическим и экономическим соперником Соединенных Штатов.

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