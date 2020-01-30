Задержана банда слесарей, ограбивших банки на 2,6 млн долларов

В России задержали членов преступной группировки, состоящей из слесарей, их подозревают в крупных хищениях из банковских ячеек в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных субъектах России», – цитирует Волк РИА «Новости».

Она пояснила, что подозреваемые являются жителями Свердловской области. Они с помощью поддельных документов брали в аренду ячейки в банках, после того, как сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина делали слепки ключей и изготавливали дубликаты.

Подозреваемые проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и крали их содержимое.

«В Москве и Екатеринбурге были задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер. При обысках изъяты 400 тыс. долларов, 110 тыс. фунтов стерлингов, 3,6 тыс. евро и более 1 млн рублей. Также обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев», – уточнила Волк.

На данный момент установлены обстоятельства двух краж, по предварительным данным, ущерб составил 2,6 млн долларов. Фигуранты арестованы.

В январе в Чебоксарах неизвестный попытался похитить деньги из банка в маске Гая Фокса, но не сумел.