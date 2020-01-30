ПАСЕ согласовала механизм реагирования на нарушение устава

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
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Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

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Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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              ПАСЕ согласовала механизм реагирования на нарушение устава

              30 января 2020, 07:22

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Новый трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы может быть активирован лишь в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ПАСЕ, следует из резолюции, одобренной участниками зимней сессии.

              «Учитывая, что в конечном счете эта процедура может привести к решению действовать в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы (определяющей приостановку участия в работе и порядок выхода страны из организации – прим. ВЗГЛЯД), <...> лишь самые серьезные нарушения основных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы, <...> могут обосновать решение ассамблеи инициировать дополнительную совместную процедуру относительно страны-участницы», – передает ТАСС текст документа.

              «Для повышения легитимности решения ПАСЕ <...> потребуется двойное большинство, то есть две трети от общего количества поданных голосов, эквивалентное не менее трети от общего числа участников ассамблеи с правом голоса», – говорится в резолюции.

              Помимо этих условий в документе раскрывается порядок действий депутатов и председателя ПАСЕ, если инициировать процедуру решит именно этот орган Совета Европы.

              Как отмечается в резолюции, главная цель трехстороннего механизма заключается в том, чтобы «на основе конструктивного диалога и сотрудничества обеспечить выполнение страной-участницей своих обязательств перед организацией и соответствие ее принципам во избежание применения санкций».

              В резолюции указано, что процедура будет лишь дополнением к уже существующим правилам и положениям, основанным на декларации Комитета министров от 1994 года о соблюдении обязательств всеми участниками СЕ.

              Если ПАСЕ, Комитет министров или генеральный секретарь СЕ все же решат запустить данный механизм, то сразу после этого состоится встреча председателей первых двух органов с генсеком СЕ и в течение четырех недель в страну, против которой начато разбирательство, будет направлена миссия высокого уровня для обсуждения разногласий. Если компромисс найти не удастся, то в следующие восемь недель генсек СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после его принятия Комитетом министров.

              На финальном этапе, если все три стороны не придут к выводу, что государство-участник урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, Комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ. Если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены. Если же ее было решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в СЕ.

              Как заявил во время дебатов представитель делегации России, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, доклад «не в полной мере соответствует тому, что было достигнуто [на встрече министров стран – членов СЕ в мае прошлого года] в Хельсинки».

              При этом Россия отозвала поправки, которые подготовила для доработки документа.

              В среду ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации России в полном объеме, а комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.

              Перед этим Толстой по итогам голосования был избран вице-спикером ПАСЕ.

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