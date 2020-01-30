ПАСЕ согласовала механизм реагирования на нарушение устава

Новый трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы может быть активирован лишь в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ПАСЕ, следует из резолюции, одобренной участниками зимней сессии.

«Учитывая, что в конечном счете эта процедура может привести к решению действовать в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы (определяющей приостановку участия в работе и порядок выхода страны из организации – прим. ВЗГЛЯД), <...> лишь самые серьезные нарушения основных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы, <...> могут обосновать решение ассамблеи инициировать дополнительную совместную процедуру относительно страны-участницы», – передает ТАСС текст документа.

«Для повышения легитимности решения ПАСЕ <...> потребуется двойное большинство, то есть две трети от общего количества поданных голосов, эквивалентное не менее трети от общего числа участников ассамблеи с правом голоса», – говорится в резолюции.

Помимо этих условий в документе раскрывается порядок действий депутатов и председателя ПАСЕ, если инициировать процедуру решит именно этот орган Совета Европы.

Как отмечается в резолюции, главная цель трехстороннего механизма заключается в том, чтобы «на основе конструктивного диалога и сотрудничества обеспечить выполнение страной-участницей своих обязательств перед организацией и соответствие ее принципам во избежание применения санкций».

В резолюции указано, что процедура будет лишь дополнением к уже существующим правилам и положениям, основанным на декларации Комитета министров от 1994 года о соблюдении обязательств всеми участниками СЕ.

Если ПАСЕ, Комитет министров или генеральный секретарь СЕ все же решат запустить данный механизм, то сразу после этого состоится встреча председателей первых двух органов с генсеком СЕ и в течение четырех недель в страну, против которой начато разбирательство, будет направлена миссия высокого уровня для обсуждения разногласий. Если компромисс найти не удастся, то в следующие восемь недель генсек СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после его принятия Комитетом министров.



На финальном этапе, если все три стороны не придут к выводу, что государство-участник урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, Комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ. Если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены. Если же ее было решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в СЕ.

Как заявил во время дебатов представитель делегации России, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, доклад «не в полной мере соответствует тому, что было достигнуто [на встрече министров стран – членов СЕ в мае прошлого года] в Хельсинки».

При этом Россия отозвала поправки, которые подготовила для доработки документа.

В среду ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации России в полном объеме, а комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.

Перед этим Толстой по итогам голосования был избран вице-спикером ПАСЕ.

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