Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой по итогам голосования избран вице-спикером ПАСЕ.

За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против – 117, еще три бюллетеня признаны недействительными, передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что украинская делегация помешала Толстому быть автоматически переизбранным на пост зампреда ПАСЕ – ему пришлось проходить через процедуру голосования.

Ранее комитет Парламентской ассамблеи также рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.