ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации России в полном объеме

Полномочия российской делегации в ПАСЕ ратифицированы в полном объеме, свидетельствуют результаты голосования.

Резолюцию о ратификации полномочий делегации России поддержали 96 парламентариев. Против проголосовали 44. Семеро парламентариев воздержались, передает РИА «Новости».

В частности, в документе говорится, что ПАСЕ «не считает возможным применить правила», которые предусматривают оспаривание полномочий в связи с нарушением базовых принципов Совета Европы или невыполнением обязательств, передает ТАСС.

Член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в ПАСЕ «возобладал конструктивный и здравый подход», а сторонники «оголтелой русофобской истерии» – группа «Балтик плюс» – «снова остались в меньшинстве».

В среду комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.

Перед этим глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой по итогам голосования был избран вице-спикером ПАСЕ.