В ПАСЕ отклонили большую часть антироссийских поправок в подтверждении полномочий РФ

Комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России в ассамблее, заявил глава российской делегации Петр Толстой.

«Большинство поправок к резолюции [главы группы «Объединенных европейских левых», представителя Нидерландов] Тини Кокса отклонены, они носили ярко выраженный антироссийский характер», – заявил Толстой, передает ТАСС.

По его словам, большинство парламентариев в ПАСЕ не поддаются на «провокации со стороны авторов поправок» из Британии и Украины.

В понедельник ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, однако позже стало известно, что доклад комитета Парламентской ассамблеи по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия России в полном объеме.

Также в мониторинговом комитете ПАСЕ заявили, что Россия выполнила рекомендации после возвращения в организацию, также был отмечен прогресс в выполнении Минских соглашений.