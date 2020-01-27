В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на зимней сессии

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. С инициативой выступил, в частности, литовский делегат Зингерис Эмануэлис.

«Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу, он подготовит доклад», – сказал после выступления Эмануэлиса ведущий заседание ПАСЕ, передает ТАСС.

Между тем, депутат Верховной рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что полномочия украинской делегации утверждены.

«Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ», – сообщил он.

Председателем ПАСЕ был избран представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс. Он был единственным кандидатом.

Ранее сообщалось, что грузинская делегация в ПАСЕ потребует пересмотреть разрешение на возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.