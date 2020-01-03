У лидера Каталонии решили отобрать право занимать госдолжности

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании решила лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности до окончательного решения Верховного суда страны на этот счет, сообщила газета «Мундо».

19 декабря Высший суд Каталонии постановил лишить его права занимать госдолжности в течение 18 месяцев, однако Торра решил обжаловать решение в Верховном суде (ВС) Испании. Предполагалось, что до окончательного решения Торра и дальше может занимать свой пост, передает ТАСС.

Консервативная Народная партия и центристская «Граждане» обратились в ЦИК, попросив лишить Торру места в каталонском парламента, что автоматически означает отстранение его от должности главы правительства.

Устав автономии предусматривает, что у каталонского лидера должен быть статус регионального депутата.

Напомним, в октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, однако его не признали действующие испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки, а новый глава автономии Ким Торра также выступал за независимость. Газета ВЗГЛЯД в октябре, когда начались наиболее крупные акции протеста, подробно рассказывала о ситуации в этом испанском регионе.