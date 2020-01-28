Болгария оценила будущее отношений с Россией после шпионского скандала

София ждет от Москвы зеркального ответа на выдворение двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом, однако при этом надеется на сохранение хороших и прагматичных двусторонних отношений, заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Есть две стороны развития событий. По чисто дипломатической линии, наше посольство ждет зеркального ответа в связи с развитием шпионского скандала, самое вероятное, что это вскоре произойдет. Но в вопросе двусторонних отношений положение иное, Болгария и Россия имеют общие интересы по обеспечению безопасности в регионе. Общие интересы в развитии хороших отношений на прагматичной основе. Надеюсь, что шпионский скандал этому не повредит», – цитирует Радева ТАСС.

Он отметил, что Болгария должна твердо отстаивать суверенитет и пресекать вмешательство в вопросы нацбезопасности. Радев добавил, что для предъявления обвинений должны быть собраны необходимые доказательства.

«Нормально ли, что другие государства интересуются происходящим в нашей стране? Да, нормально. Дипломат приезжает на работу (в посольство), чтобы узнавать о том, что происходит в стране и информировать об этом свое государство. Но есть одна тонкая линия, в этом вопросе должно быть ясное разграничение мотивов, пересечения границы, которая разделяет информацию и вопросы национальной безопасности, быть не должно», – считает глава государства.

В воскресенье сообщалось, что из Болгарии уехали два российских дипломата, которых власти этой страны объявили персонами нон грата.

Скандал разгорелся после того, как прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже». Москва заявила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный».