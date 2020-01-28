Отец сломал ребенку челюсть за непослушание на Камчатке

Жителя Карагинского района Камчатского края подозревают в избиении ребенка – из-за действий отца у мальчика выявили перелом нижней челюсти со смещением, сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Камчатскому краю Алла Иванова.

Иванова сообщила, что инцидент, о котором стало известно 28 января, произошел в конце декабря, передает ТАСС.

«Мужчина поднял мальчика и с силой бросил его на пол, в результате чего ребенок получил травму челюсти. Несколько дней его родители не обращались к врачам, давая ребенку обезболивающее. После того как мальчик пришел в школу со следами побоев, он был госпитализирован», – рассказала представительница МВД.

Против отца ребенка возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По версии следствия, житель поселка Оссора жестоко избил восьмилетнего сына за непослушание. О случившемся стало известно только после того, как медики, осматривавшие мальчика, обратились в полицию.

В данный момент решается вопрос о возбуждении против мужчины дела по более тяжкой уголовной статье – о нанесении телесных повреждениях ребенку – за систематические избиения несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что под Казанью отчим молотком нанес 19 переломов ребенку.