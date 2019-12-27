Отчим молотком нанес 19 переломов ребенку под Казанью

В поселке Осиново под Казанью отчим в присутствии матери избил малыша молотком. В результате мальчик получил 19 переломов, сообщили местные СМИ.

Как сообщает «Татарстан-24», инцидент произошел в конце ноября. Мальчик попросил поесть, что вызвало негодование приемного отца. Во время избиения отчим говорил ребенку: «Будешь орать – буду бить сильнее». В это время родная мать просила сына громко не кричать, потому что папу-кормильца может забрать полиция.

Мать ребенка позднее заявила медикам, что сын переломал ребра, упав с горки на детской площадке. И лишь недавно ребенок рассказал врачам об истинной причине. Делом занялась прокуратура.

По словам помпрокурора Зеленодольского района Татарстана Яны Невмержицкой, надзорное ведомство дало органам опеки и попечительства указание отобрать ребенка из семьи, а отчима и его мать – лишить родительских прав.

Отмечается, что всего в семье проживает шесть детей, скоро должен родится еще один.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске отчим «наказывал» пасынка, заставляя стоять коленями на гречке и избивая его. В результате ребенку в колени въелась гречневая крупа, поврежденную кожу пришлось удалять. Мать ребенка знала о происходившем, но не препятствовала этому.

11 мая мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию. В данный момент отчим находится под арестом, а мать мальчика – под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Мать мальчика заявила, что ей с сожителем «показался эффективным» такой способ воспитания детей. Мужчина и женщина лишь частично признали свою вину в содеянном.

После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца – до начала учебного года.

После органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком.

В данный момент следователи сейчас проверяют законность возврата ребенка в семью, а в минобразования региона сообщали, что по согласию матери ребенка на время решения вопроса о возможном лишении ее родительских прав поместят в школу-интернат.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД