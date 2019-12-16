Мальчика, которого ставили коленями на гречку, определили под социальный патронаж

Ребенка в Омской области, которого ставили коленями на гречку, отдали под социальный патронаж, об этом сообщило следственное управление СК по региону.

«После возбуждения уголовного дела по инициативе следственных органов ребенок был изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр, где находился до начала учебного года. В настоящее время органами опеки и попечительства осуществляется социальный патронаж над ребенком, на постоянной основе оказывается социально-педагогическая и психологическая помощь и поддержка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в понедельник в Омске прошло первое судебное заседание по делу отчима ребенка 35-летнего программиста и 27-летней матери мальчика.

Их обвиняют по статьям «Истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям, совершенное в отношении несовершеннолетнего», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В ходе следствия также было установлено, что обвиняемые не раз избивали мальчика. Отчим находится под арестом, а мать мальчика – под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Мать восьмилетнего мальчика рассказала, почему не препятствовала сожителю.