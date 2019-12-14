Мать ребенка, в колени которого вросла гречка, объяснила выбор наказания

Мать восьмилетнего мальчика Алина Юмашева рассказала, почему не препятствовала сожителю, который заставлял ее сына часами стоять коленями на крупе.

«Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет и наказанный становится на него коленями. Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла – мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание», – сказала Юмашева, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что женщина работает оператором на автозаправке, замужем она никогда не была, а сына родила «для себя». Юмашева сообщила, что самостоятельно воспитывала ребенка, пока не встретила программиста Сергея Казакова.

Именно он, решив, что мальчик плохо себя ведет, нашел в интернете описания нескольких методов наказания.

Позже Казаков заявил, что использовал такое наказание лишь однажды. Однако, судя по записям с камеры наблюдения, с помощью которой он следил за ребенком, мальчика наказывали не менее шести раз.

По данным издания, Юмашева находится под подпиской о невыезде, а Казаков на время следствия отправлен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что после очередного наказания мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию. Ребенку была сделана операция.