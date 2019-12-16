Истязавшие ребенка с помощью гречки жители Омска частично признали вину

Житель Омска 35-летний Сергей Казаков и его 27-летняя сожительница, ставившие сына женщины коленями на гречку, частично признали свою вину в суде, сообщил представитель прокуратуры региона.

«Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В понедельник в суде по уголовному делу начался допрос свидетелей. Во время процесса выступила медсестра Людмила Шарапова, которая первой увидела травмы ребенка.

«За все годы работы, я с таким сталкиваюсь впервые. Никогда я не видела ничего подобного. У мальчика уже были нагноения. Это говорит о том, что крупа въелась несколько суток назад. Было жутко! Мать должна до конца жизни вымаливать у сына прощение, если хочет, чтобы он остался с ней», – рассказала медсестра.

Она вспомнила, что когда ребенку оказывали помощь, он спросил: «Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?», пишет «Комсомольская правда».

По данным следователей 35-летний программист Сергей Казаков и его 27-летняя сожительница в зависимости от роли каждого обвиняются в истязании ребенка, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По данным следствия, с апреля по май в Омске Казаков якобы в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности, например, позднее возвращение домой из школы и с прогулки, не менее шести раз ставил пасынка на длительное время, от получаса до девяти часов, коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию и не заботилась о сыне.

После очередного подобного наказания 11 мая мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию. В результате истязаний ребенку понадобилась операция по удалению вросшей в кожу гречки. Ребенок проходил лечение в стационаре.

В ходе следствия также было установлено, что обвиняемые не раз избивали мальчика. Казаков находится под арестом, а мать мальчика – под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Мать восьмилетнего мальчика Алина Юмашева рассказала, почему не препятствовала сожителю.