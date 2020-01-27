Премьер Госсовета КНР прибыл с инспекцией в Ухань

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань на фоне вспышки пневмонии нового типа, сообщил информационный портал The Paper.

По данным портала, глава китайского правительства посетит больницы, где находятся инфицированные, а также непосредственно ознакомится с ситуацией на местах, пообщается с врачами, которые занимаются лечением жителей, зараженных пневмонией, передает ТАСС.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом нового типа в КНР превысило 2,7 тыс. человек, погибли 80 жителей. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг), Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один скончался.

Ранее сообщалось о 2,4 тыс. заразившихся и 80 умерших от пневмонии нового типа в КНР.

В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения были выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.