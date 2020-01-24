В США зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Второй подтвержденный случай заражения новым вирусом из Китая выявлен в США у жительницы Чикаго, сообщает Associated Press со ссылкой на Центр США по борьбе с болезнями и их профилактике.

По данным Центра, 60-летняя женщина вернулась из Китая 13 января без признаков болезни, но уже через несколько дней ее самочувствие ухудшилось, и она вызвала врача, передает «Интерфакс».

Отмечается, что сейчас женщина находится в больнице, ее состояние оценивается как нормальное. Специалисты также следят за здоровьем людей, с которыми она контактировала.

Кроме того, как сообщил телеканал CNN, сейчас в США под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 63 пациента.

Ранее стало известно, что первая в мире зараженная новым коронавирусом женщина из Уханя выздоровела, врачи выписали ее домой. Также было опубликовано изображение вируса.

По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились.

Между тем китайские власти заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения медицинских работников коронавирусом. В Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

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