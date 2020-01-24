Опубликовано первое изображение китайского коронавируса

Первое изображение нового типа коронавируса 2019-nCoV, распространившегося в Китае, появилось в Сети.

Изображение опубликовано в Twitter местного телеканала CGTN.

По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились.

Между тем китайские власти заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения медицинских работников коронавирусом.

Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, были отменены, а в Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.