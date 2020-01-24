Отменены все рейсы из китайского Уханя в Москву

Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, отменены, сообщили в международном аэропорту Уханя «Тяньхэ».

«Да, все рейсы отменены, улететь невозможно», – сообщили РИА «Новости» в службе поддержки аэропорта.

На уточняющий вопрос, касается ли это только прямых рейсов, представитель аэропорта подчеркнула, что «отменены все рейсы».

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию распространенного в Китае коронавируса.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Выяснилось, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV, в результате которого, по последним данным, умерли 26 человек.

Вирус уже распространился за пределы Китая. Заболевание передается от человека к человеку.

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