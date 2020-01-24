ВВС США провели учения с вертолетами Ми-24

Отдел по связям с общественностью ВВС США официально сообщил об учениях американских военных на авиабазе в штате Аризона, где были задействованы два российских боевых вертолета Ми-24.

Капитан ВВС США Курт Уоллин сообщил, что данный шаг был предпринят для изучения возможностей вертолетов Ми-24, которые могут быть применены против американских войск, сообщается на сайте The Aviationist.

По данным портала, во время учений, которые прошли в ноябре 2019 года, Ми-24 противостояли вертолеты HH-60G Pave Hawk.

Отмечается, что вертолет Ми-24 находится на вооружении около 48 стран, некоторые из которых являются потенциальными противниками американских сил, развернутых по всему миру.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США уронил на Японию учебный снаряд.

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