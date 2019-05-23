Истребитель F-16 в США перекрасили под Су-57

Истребитель F-16C в США перекрасили в «цифровой» камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57, чтобы имитировать «противника» в тренировочных боях.

Ролик, на котором запечатлен процесс, опубликован YouTube-каналом US Military Update.

Истребитель принадлежит 64-й эскадрилье «Агрессор» американских ВВС, которая базируется в штате Невада. На самолет, кроме американских, были нанесены опознавательные знаки ВКС России. Завершается ролик «предупреждением»: «Призрак. Опасайся», передает РИА «Новости».

Эскадрильи «Агрессор» – формирования американских ВВС, выполняющие роль противника во время учений. Они вооружены, как правило, самолетами американского производства, несущими окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного противника, и ведут воздушные бои согласно доктринам и наставлениям соответствующих стран.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы России ждет радикальное обновление. Истребитель Су-57, на который возлагали столь большие надежды и который много лет выпускался в очень ограниченной партии, наконец-то будет закуплен в массовом количестве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как это повлияет на сценарий возможного конфликта России с НАТО.