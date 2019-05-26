Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С

Полет американского истребителя F-16C, перекрашенного под российский истребитель пятого поколения Су-57, запечатлели на видео.

Видео первого полета перекрашенного F-16C опубликовала авиабаза Неллис в Facebook.

В ролике видно, как пилот садится в самолет, затем взлетает. Также показано, как самолет парит в небе.

В четверг стало известно, что истребитель F-16C, принадлежащий 64-й эскадрилье «Агрессор» американских ВВС, которая базируется в штате Невада в США, перекрасили в «цифровой» камуфляж российского Су-57. Это нужно, чтобы имитировать «противника» в тренировочных боях.