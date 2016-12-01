США усовершенствовали эскадрилью «агрессора»

Самолеты Корпуса морской пехоты (КМП) США, имитирующие авиацию потенциального противника на учениях, получили новую систему связи.

Учебная эскадрилья «Снайперы», базирующаяся в Юме (Аризона) и использующая истребители F-5N/F, получит «серьезное обновление своих возможностей», передает The Drive.

Речь идет о системе передачи данных Red Net («Красная сеть»). Она включает в себя наколенный планшет – «значительно более удобный и экономически эффективный» гаджет, нежели встроенные датчики приборной панели, которыми летчики эскадрильи пользовались до сих пор.

Авторы материала отмечают, что возможности новой системы неизвестны, но, предположительно, она позволит «агрессорам» видеть, где находятся другие самолеты эскадрильи и получать данные с их бортовых датчиков, а также подключаться к более мощным радиолокационным системам – наземным, морским и воздушным, например, самолетам-радарам.

Таким образом американские военные реагируют на растущие возможности вероятных противников, которые используют собственные подобные системы.

Тем временем, США увеличивают флот «агрессоров» - в следующем финансовом году американские ВМС и КМП приобретут у Швейцарии еще 22 устаревших самолета F-5 Tiger II, еще десятки таких машин отправлены на ремонт. Сейчас два рода войск располагают в общей сложности 43 такими машинами в трех эскадрильях «агрессора». The Drive отмечает, что наращивание авиапарка подразделений, имитирующих действия потенциального противника, обусловлено в том числе появлением F-35 – небольшие отряды «агрессоров» попросту якобы не могут составлять конкуренцию суперсовременной технике во время учений.

Эскадрильями «агрессоров» располагают также и ВВС США – одно из формирований использует самолеты советского производства.

Подразделения, имитирующие российские силы, с недавних пор есть и в американской армии.

Аналогичные структуры, как стало известно несколько месяцев назад, понадобились и подводному флоту США.