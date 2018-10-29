ВМС США создают спецподразделение «российских агрессоров»

Подводные силы ВМС США создают подразделение «агрессоров», чтобы использовать его на учениях для лучшей подготовки флота к боевым действиям против России и Китая.

Вице-адмирал ВМС США Чарльз Ричард в течение нескольких месяцев продвигал план, представленный в марте, который включает в себя переориентацию учений на приближенные к реальным боевым действиям маневры и разработку новых инструментов поддержания боеспособности в серьезных конфликтах, пишет USNI News.

В итоге подготовка подводных сил была перестроена таким образом, чтобы подводный флот обучался нападению и был готов к серьезным боевым действиям, заявил Ричард. Для этого решено создать подразделение «агрессоров».

Ричард добавил, что подводников необходимо заставлять соревноваться друг с другом, чтобы они были готовы к настоящим боям.

По его словам, подразделение «агрессоров» будет имитировать аналогичную эскадрилью, существующую в ВВС США и у морской авиации США. Это подразделение занимается тем, что выполняет роль противников во время учений. При этом некоторые из эскадрилий «агрессоров» оснащены российскими самолетами.

Однако подводное подразделение «агрессоров» не будет иметь своих собственных подводных лодок, вместо этого действующие моряки, резервный персонал и гражданские лица составят группу экспертов по работе подводных лодок условного противника. На учениях они будут объяснять экипажам различных американских субмарин, как «изображать» подлодки противников для имитации реальной боевой обстановки.