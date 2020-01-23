Китай решил изолировать еще один город

Власти Китая с полуночи 23 января изолируют город Хуанган из-за распространения коронавируса, следует из заявления администрации.

В городе перестанет работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении с целью не допустить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса нового типа, передает РИА «Новости».

Указывается, что «без особой необходимости жители не должны покидать город».

Хуанган с населением около 7,5 млн человек – уже второй город в провинции Хубэй, который фактически будет изолирован из-за распространения нового типа коронавируса. Такие же меры были введены в отношении Уханя с населением более 11 млн человек.

Напомним, в Китае от нового коронавируса уже умерли 17 человек, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек.

Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.