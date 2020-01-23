У прибывших в Петербург из Китая мужчин подтвердился диагноз ОРВИ

При обследовании россиянина и китайца, которые ранее были госпитализированы после прибытия в Петербург из Китая, подтвердился диагноз ОРВИ. Коронавирусная инфекция не выявлена, сообщила представитель городского управления Роспотребнадзора.

«У обоих подтвердился диагноз ОРВИ, коронавируса у них точно нет», – сказала представитель ведомства, отметив, что оба пациента проходят лечение, передает РИА «Новости».

«Состояние пациентов по-прежнему оценивается как средней тяжести. Нет клинических и лабораторных признаков, которые бы позволили подозревать коронавирус. Диагностические мероприятия продолжаются, биоматериал отправлен в сертифицированную вирусологическую лабораторию», – сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Между тем, китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Отмечается, что метод был успешно опробован в Ухане, благодаря чему удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. Сейчас состояние пациента стабилизировалось и продолжает улучшаться.

Ранее стало известно о госпитализации двух человек в Боткинскую больницу Петербурга – китайского студента и гражданина России. Оба прибыли в страну с симптомами ОРВИ. Позже власти города сообщили, что у прилетевшего в Санкт-Петербург гражданина Китая не подтвердился коронавирус.

Напомним, в Китае от нового коронавируса умерли 17 человек, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек. Случаи заболевания также выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе, и как от него защититься.