Российская сторона выплатила украинцам миллионы евро за «грязную нефть»

Компания «Укртранснафта» заявила, что получила от «Транснефти» полную компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».

Компенсация составила 4,3 млн евро, отметили в украинской компании, передает РИА «Новости».

В апреле 2019 года Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. Транзит в Западную Европу прекратился, началось расследование. «Чистая» российская нефть начала поступать в июне, а страны-получатели нефти запросили у России компенсацию.