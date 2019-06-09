«Чистая» российская нефть начала поступать в Польшу

Соответствующая требованиям российская нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию, сообщили в компании «Транснефть».

«Сегодня, 9 июня, в 07.11 открыт прием на ПСП «Адамова Застава». Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию», – передает ТАСС сообщение «Транснефти».

В начале недели польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщал, что «чистая» нефть начнет поступать в Польшу 10 июня, 1 июля заработают все три нитки трубопровода.

В середине апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба». Прекратились прием и переработка нефти на белорусских предприятиях, а затем и в других странах.

В последние недели транзит восстанавливается.