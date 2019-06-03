Названа дата полного возобновления работы «Дружбы»

Нефть по трубопроводу «Дружба» начнет поступать в Польшу 10 июня, а 1 июля заработают все три нитки трубопровода, сообщил польский оператор нефтепровода PERN.

«Частичное возобновление поставок сырья из России по трубопроводу «Дружба» произойдет 10 июня. 1 июля все три нитки трубопровода будут включены в текущую эксплуатацию», – передает РИА «Новости» сообщение польской компании.

Ранее польская компания Orlen заявила, что переговоры в Москве по нефтепроводу «Дружбе» стали прорывными.

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти, которая поступала в Европу. Сначала приостанавливала прием нефти из России Белоруссия, затем остановился транзит сырья в Европу.

Постепенно его возобновляют. Белоруссия для очистки трубопровода начала транспортировку загрязненной нефти обратно в Россию.