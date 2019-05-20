Украина приостановила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»

Компания «Укртранснафта» приостановила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба» в связи с сообщениями компании MOL о технических проблемах, сообщила пресс-служба украинского транзитера.

«20 мая в 00.00 АО «Укртранснафта» в соответствии с согласованным операторами «Дружбы» графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции», – передает сообщение «Укртранснафты» РИА «Новости».

По данным компании, было получено сообщение о технических проблемах со стороны венгерской компании MOL.

«Поэтому «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», – говорится в сообщении.

Между тем исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко отметил, что проведение в июне трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией по вопросам транзита газа по украинской ГТС после 2019 года пока не подтверждено.

«Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента являются лишь оправданиями», – заявил Витренко.

Венгрия снова начала прием российской нефти в тестовом режиме 13 мая. 17 мая начались регулярные поставки.

Украина восстановила транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» 11 мая.