Украина восстановила транзит нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба»

Компания «Укртранснафта» восстановила транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».

«Сегодня, 11 мая, в 14.35 (совпадает с мск) «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба», – сказано в сообщении на странице компании в Facebook.

Там также уточнили, что это стало возможным после того, «как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать».

Напомним, в апреле Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в Евросоюз и на Украину.

После этого «Укртранснафта» заявила о приостановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в связи с «отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти «Будковце» (Словакия), а 6 мая Украина сообщила о поступлении чистой нефти.