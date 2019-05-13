Венгрия возобновила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Венгерская компания MOL возобновила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба» в тестовом режиме, сообщают источники.

Компания рассчитывает, что регулярные поставки возобновятся 17 мая, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что сейчас содержание массовой доли органических хлоридов в нефти еще не соответствует требуемым стандартам.

Ранее стало известно, что Украина восстановила транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».

Напомним, Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в Евросоюз и на Украину. «Укртранснафта» сообщила о приостановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», а 6 мая – о поступлении чистой нефти. По делу о загрязнении нефти были арестованы четыре человека.