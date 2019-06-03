Польская компания получила от России обещания компенсации за «грязную» нефть

Польская компания Orlen заявила, что переговоры в Москве по нефтепроводу «Дружбе» стали прорывными.

«Во время встречи в Москве, касающейся восстановления поставок чистой нефти трубопроводом «Дружба» в Польшу, польской стороне был представлен механизм компенсаций между «Транснефтью» и производителями нефти. В этой сфере в соответствии с прежними заявлениями главы Orlen Даниэля Обайтека наступил перелом», – сообщил топливный концерн, передает ТАСС.

Обайтек добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря жесткой переговорной позиции и поддержке правительства.

Замминистра энергетики России Павел Сорокин отметил, что на переговорах удалось достичь общего понимания того, как будут рассчитываться компенсации за поставки некачественной нефти.

«Достаточно эффективный, хороший день прошел, мы подписали протокол по итогам. Все стороны, все участники его завизировали, что является достаточно важным моментом. Мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята, конкретные суммы [компенсаций] сегодня не обсуждали, потому что для этого еще слишком рано. Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами», – заключил чиновник.

Напомним, в апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также остановился транзит сырья в Европу.