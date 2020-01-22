Водонаева ответила предложившему ее наказать Володину

Телеведущая Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который предложил оштрафовать ее на 100 млн рублей за слова о стремлении «нищих россиян и быдла» рожать детей из-за материнского капитала.

Водонаева написала в Telegram, что предлагает депутатам «начать со своих рядов».

«Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Глацких, которая, будучи чиновницей, говорила, что «государство вас рожать не просило». Ее тоже оштрафуйте», – рекомендовала она.

Также телеведущая предложила властям «отличный способ пополнить бюджет страны»: включить телевизор и записать все, что говорят депутаты и чиновники.

«Вы там столько «оскорблений граждан» услышите, что по 100 млн с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост!», – заявила Водонаева.

Напомним, Володин счел оскорбительным высказывание Водонаевой о выплате материнского капитала и предложил привлечь ее к ответственности.

Ранее Водонаева заявляла, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

При этом телеведущая не впервые критикует российские многодетные семьи – до этого она уже призывала тех, кто «живет в нищете», «не рожать рабов».

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «дебаты» про материнский капитал «высосанными из пальца». Политолог Петр Кирьян в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивал, что если государство помогает семьям с детьми, то это может раздражать лишь тех, кто не видит себя в лоне традиционной семьи, то есть ЛГБТ-сообщество.

Телеведущая Ольга Скабеева отметила, что «политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем».

Президент России Владимир Путин выразил недоумение тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Он также назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Водонаеву нельзя наказать за «слабоумие».