Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. В частности, модель Алена Водонаева заявила, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления?

В субботу президент Владимир Путин выразил недоумение тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине прорыва ленинградской блокады.

Путин напомнил, что большая часть его послания Федеральному собранию была посвящена поддержке семей с детьми. Так он ответил на вопрос одного из участников встречи о работе СМИ. «Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, – выразил недоумение президент. – Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды».

Путин добавил, что

пускай говорят, «дурь каждого видна будет»

и «как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок».

В послании Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года, а саму программу продлить до 2026 года. Кроме того, маткапитал начнут выплачивать при рождении первенца. Также глава государства заявил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Из опубликованного накануне опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения следует, что в общей сложности 2% респондентов недовольны «демографическим пакетом».

Член Общественной палаты России, сопредседатель рабочей группы генсовета «Единой России» по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова согласилась с эмоциями президента. «Мы все люди и было бы странно, если бы мы всегда сдерживали свои эмоции и не позволяли ничего лишнего. Такая яркая реакция обусловлена тем, что эта тема очень болезненная и поэтому важна для президента.

Когда речь идет о вещах, которые очень дороги для тебя, ты будешь реагировать агрессивно, потому что защищаешь то, что тебе дорого. Это как раз тот случай, когда человек отреагировал с болью»,

– заметила Львова-Белова газете ВЗГЛЯД.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян предположил, что среди недовольных «демографическим пакетом» могут оказаться представители ЛГБТ-сообщества и только те, «кто не видит себя в лоне семьи».

По словам эксперта, в обществе всегда есть слой вечно раздраженных, оппозиционно настроенных людей. Какой бы шаг ни предприняло правительство, люди такого круга всегда считают его или ошибочным, или недостаточным.

На ваш взгляд Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой? Борьба с бедностью

Стимулирование рождаемости

Ужесточение требований к чиновникам

Изменения в Конституцию



«Трудно себе представить, что человек в здравом уме будет выступать против демографического роста. Смысл существования государства в том, чтобы как можно больше людей в этом государстве жило, и чтобы они были счастливы, – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – Люди, которые против этого выступают, не представляют, насколько странно и абсурдно выглядят их выступления».

«Раньше они все время говорили, что вот, мол, послания главы государства ориентированы на внешнюю политику, оборонку и так далее, а как же социальная сфера? Как же поддержка рождаемости? После того, как обращение в этот раз оказалось полностью посвящено внутренним проблемам, в частности, демографии, оппозиции уже совершенно непонятно, что дальше говорить. Ведь собственная повестка у нее отсутствует, все время приходится изобретать все новые и новые поводы для критики в адрес президента. Зрелище жалкое и поучительное», – подчеркнула Анна Федорова.

Ранее на тему материнского капитала высказывалась модель, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева. Через в Instagram она заявила о том, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», если и будут заводить детей, то только ради этих выплат. Позже ей пришлось объясниться за свои слова, потому что депутат Госдумы Виталий Милонов назвал телеведущую «вокзальной потаскухой» и «порнозвездой средней руки с куриными мозгами». А правозащитник Евгения Чудновец заподозрила Водонаеву в экстремизме и пригрозила обратиться в Центр «Э» МВД России.

Как передает РИА «Новости», Водонаева в субботу обвинила СМИ в искажении ее слов. «Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству», – сказала телеведущая.

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Львова-Белова считает, что заявления Водонаевой не стоят реакции. «Но мне лично очень больно реагировать на такие выпады. Многодетная мама, например, как я, никогда в жизни не скажет таких слов, потому что она знает, что такое материнство», – сказала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что исключения бывают во всех правилах и «действительно, будут семьи, которые начнут рожать детей ради выплат». «Но мы никогда не знаем, как сложится судьба этого ребенка. Возможно, мать родит его ради выплаты, а дальше он попадет в хорошую приемную семью. Сколько у нас прекрасных детей, которых когда-то забрали из неблагополучной семьи! Они стали легендарными личностями», – заметила Львова-Белова.

Собеседница добавила, что знает множество бедных семей, в которых безумно любят своих детей и максимально вкладывают в них возможные ресурсы. «Если сейчас на федеральном и региональном уровне появятся новые возможности поддержки семей в финансовом плане, то это бесценно», – считает член ОП.

По ее словам, ей всегда больно слышать, когда люди отказываются рожать из-за финансового положения. «Я сама из многодетной семьи – я была старшей среди четырех. Мы прожили страшный кризис 1998 года, когда денег не было на какие-то элементарные вещи. Но при этом мы все выросли, завели семьи, рожаем детей. Многодетность по факту преемственная. Если мы сейчас сможем создать условия финансовой поддержки семьи, то в дальнейшем эти дети тоже могут завести многодетные семьи, наше население будет расти в геометрической прогрессии», – уверена Мария Львова-Белова.

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