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18 января, суббота  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. В частности, модель Алена Водонаева заявила, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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США взялись за арсенал холодной войны

В США готовы превратить очередные выборы в пиар-компанию против РоссииФото: REUTERS/Brenna Norman
В США предупредили, что Россия попытается «вмешаться» в предстоящие осенью президентские выборы, чтобы посеять раздор в американском обществе. В министерстве внутренней безопасности признались в неспособности гарантировать стопроцентную защищенность выборов. Скоро в США начнутся праймериз и накал политической борьбы усилится. Почему США снова заговорили о российской угрозе, а не пытаются лепить образ внешнего врага из Китая? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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              Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

              Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственной   18 января 2020, 19:30
              Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. В частности, модель Алена Водонаева заявила, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления?

              В субботу президент Владимир Путин выразил недоумение тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине прорыва ленинградской блокады.

              Путин напомнил, что большая часть его послания Федеральному собранию была посвящена поддержке семей с детьми. Так он ответил на вопрос одного из участников встречи о работе СМИ. «Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, – выразил недоумение президент. – Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды».

              Путин добавил, что

              пускай говорят, «дурь каждого видна будет»

              и «как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок».

              В послании Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года, а саму программу продлить до 2026 года. Кроме того, маткапитал начнут выплачивать при рождении первенца. Также глава государства заявил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

              Из опубликованного накануне опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения следует, что в общей сложности 2% респондентов недовольны «демографическим пакетом».

              Член Общественной палаты России, сопредседатель рабочей группы генсовета «Единой России» по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова согласилась с эмоциями президента. «Мы все люди и было бы странно, если бы мы всегда сдерживали свои эмоции и не позволяли ничего лишнего. Такая яркая реакция обусловлена тем, что эта тема очень болезненная и поэтому важна для президента.

              Когда речь идет о вещах, которые очень дороги для тебя, ты будешь реагировать агрессивно, потому что защищаешь то, что тебе дорого. Это как раз тот случай, когда человек отреагировал с болью»,

              – заметила Львова-Белова газете ВЗГЛЯД.

              Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян предположил, что среди недовольных «демографическим пакетом» могут оказаться представители ЛГБТ-сообщества и только те, «кто не видит себя в лоне семьи».

              По словам эксперта, в обществе всегда есть слой вечно раздраженных, оппозиционно настроенных людей. Какой бы шаг ни предприняло правительство, люди такого круга всегда считают его или ошибочным, или недостаточным.

              На ваш взгляд

               
              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?




              Обсуждение: 58 комментариев
              «Трудно себе представить, что человек в здравом уме будет выступать против демографического роста. Смысл существования государства в том, чтобы как можно больше людей в этом государстве жило, и чтобы они были счастливы, – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – Люди, которые против этого выступают, не представляют, насколько странно и абсурдно выглядят их выступления».

              «Раньше они все время говорили, что вот, мол, послания главы государства ориентированы на внешнюю политику, оборонку и так далее, а как же социальная сфера? Как же поддержка рождаемости? После того, как обращение в этот раз оказалось полностью посвящено внутренним проблемам, в частности, демографии, оппозиции уже совершенно непонятно, что дальше говорить. Ведь собственная повестка у нее отсутствует, все время приходится изобретать все новые и новые поводы для критики в адрес президента. Зрелище жалкое и поучительное», – подчеркнула Анна Федорова.

              Ранее на тему материнского капитала высказывалась модель, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева. Через в Instagram она заявила о том, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», если и будут заводить детей, то только ради этих выплат. Позже ей пришлось объясниться за свои слова, потому что депутат Госдумы Виталий Милонов назвал телеведущую «вокзальной потаскухой» и «порнозвездой средней руки с куриными мозгами». А правозащитник Евгения Чудновец заподозрила Водонаеву в экстремизме и пригрозила обратиться в Центр «Э» МВД России.

              Как передает РИА «Новости», Водонаева в субботу обвинила СМИ в искажении ее слов. «Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству», – сказала телеведущая.

              Львова-Белова считает, что заявления Водонаевой не стоят реакции. «Но мне лично очень больно реагировать на такие выпады. Многодетная мама, например, как я, никогда в жизни не скажет таких слов, потому что она знает, что такое материнство», – сказала Львова-Белова.

              Она подчеркнула, что исключения бывают во всех правилах и «действительно, будут семьи, которые начнут рожать детей ради выплат». «Но мы никогда не знаем, как сложится судьба этого ребенка. Возможно, мать родит его ради выплаты, а дальше он попадет в хорошую приемную семью. Сколько у нас прекрасных детей, которых когда-то забрали из неблагополучной семьи! Они стали легендарными личностями», – заметила Львова-Белова.

              Собеседница добавила, что знает множество бедных семей, в которых безумно любят своих детей и максимально вкладывают в них возможные ресурсы. «Если сейчас на федеральном и региональном уровне появятся новые возможности поддержки семей в финансовом плане, то это бесценно», – считает член ОП.

              По ее словам, ей всегда больно слышать, когда люди отказываются рожать из-за финансового положения. «Я сама из многодетной семьи – я была старшей среди четырех. Мы прожили страшный кризис 1998 года, когда денег не было на какие-то элементарные вещи. Но при этом мы все выросли, завели семьи, рожаем детей. Многодетность по факту преемственная. Если мы сейчас сможем создать условия финансовой поддержки семьи, то в дальнейшем эти дети тоже могут завести многодетные семьи, наше население будет расти в геометрической прогрессии», – уверена Мария Львова-Белова.

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