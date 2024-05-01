Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
У Пентагона возникли трудности с поставщиками оружия
У Пентагона возникли трудности с поставщиками при заключении контрактов для восполнения запасов передаваемого ВСУ оружия
Поставщики не хотят заключать с Пентагоном долгосрочные соглашения на поставки по фиксированным ценам оружия для пополнения американских запасов после помощи Украине, говорится в докладе контрольно-бюджетного управления страны.
В докладе сказано, что Пентагон работает над заключением многолетних контрактов «на закупку для замещения пяти типов вооружений, поставляемых Украине». Однако ряд поставщиков «неохотно» идет с Пентагоном на «долгосрочные соглашения, которые фиксируют конкретные цены на несколько лет», передает РИА «Новости».
На конец 2023 года у Пентагона было обязательств более чем на 18 млрд долларов в рамках восполнения вооружений на складах. Кроме того, отмечается, что вскрылось множество проблем «в цепочке поставок, связанных с заменой оружия». В частности, речь идет о слишком долгих поставках, «устаревании запчастей и ограничениях поставщиков».
Напомним, в США принят закон о военной помощи Киеву на 61 млрд долларов.