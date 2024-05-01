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Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах завершился
После новой попытки разгона митинга у парламента Грузии в Тбилиси силовики начали уходить с проспекта Руставели в сторону здания МВД, большинство протестующих также покинуло территорию рядом с парламентом, сообщают информационные агентства.
В районе 4.00 (3.00 мск) на проспекте Руставели прозвучал звук выстрела, при этом ранее обстановка была спокойная. Участники акции протеста принялись бросать в полицию бутылки. Прозвучали еще несколько выстрелов светошумовыми гранатами, силовики использовали слезоточивый газ.
Однако позднее правоохранители ушли с части проспекта Руставели, отвели водометы, а демонстранты после этого вплотную приблизились к парламенту и стали возводить у него баррикады, передает РИА «Новости».
Спецназ не предпринимал активных действий против протестующих, силовики начали покидать переулок за зданием парламента, они направились в сторону здания МВД. Толпа провожала спецназ криками и свистом. Однако когда демонстранты попытались сами пройти в переулок, силовики отогнали их обратно к проспекту Руставели.
Большая часть протестующих в итоге покинула территорию рядом с парламентом и ушла дальше по проспекту.
Митинг завершился. Последний кордон полиции, который был выставлен у служебного входа в здание законодательного органа, сняли, оставшимся участникам акции протеста разрешили свободно передвигаться по территории возле парламента, передает ТАСС.
Напомним, в Тбилиси проходит акция протеста против закона об иноагентах. Спецназ применил перцовый спрей, резиновые пули и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси.