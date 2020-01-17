Эксперт: Против «демографического пакета» президента выступили представители ЛГБТ

Если государство помогает семьям с детьми, то это может раздражать только тех, кто вообще не видит себя в лоне традиционной семьи, то есть ЛГБТ-сообщество. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Согласно опросу ВЦИОМ, около 2% респондентов выразили недовольство «демографическим пакетом» из послания Путина.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян предположил, что среди тех, кто высказывается в ходе соцопросов против «демографического пакета» из президентского послания, могут оказаться представители ЛГБТ-сообщества.

«Разумеется, не существует официальных данных по сексуальной ориентации людей, но мы можем предположить, что идеологическими оппонентами мер поддержки семьи могут быть только те, кто не видит себя в лоне семьи», – сказал Кирьян, добавив, что большинство респондентов, наоборот, считает эти меры оправданными.

По словам эксперта, в обществе всегда есть слой вечно раздраженных, оппозиционно настроенных людей. Какой бы шаг ни предприняло правительство, люди такого круга всегда считают его или ошибочным, или недостаточным. Подобное вечно негативное отношение к действиям властей, как правило, выражается в форме бытовых кухонных разговоров на тему «лучше бы эти государственные деньги направили бы на другие цели». Впрочем, процент таких людей невелик, добавил эксперт.

Напомним, в среду, обращаясь с посланием к парламенту, президент Владимир Путин призвал остановить демографический спад. «Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет, – напомнил президент; от того, «сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала демографические инициативы главы государства.

В пятницу ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к политическим и социально-экономическим предложениям из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Только явное меньшинство (около 2%) заявило о своем недовольстве «демографическим пакетом».

Юрист, член Общественной платы России Илья Ремесло предположил в своем «Твиттере», что «в эти 2% входят маргинальные леваки и представители гей-комьюнити». «Кто еще может быть против материнского капитала?» – риторически спрашивал Ремесло.

Среди прочего президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет. Другие меры – это, в частности, поручение поднять сумму материнского капитала за рождение второго ребенка до 616 тысяч рублей. Причем это решение имеет обратную силу – предполагается, что по-новому рассчитывать маткапитал следует уже с 1 января этого года.