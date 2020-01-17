Политолог: Выступающие против демографических мер президента политики выглядят абсурдно

Президент предложил конкретные меры по ускорению роста рождаемости в нашей стране. Против этого могут выступать лишь враги России и враги здравого смысла. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя данные ВЦИОМ, согласно которым два процента россиян осудили идеи Путина по решению демографической проблемы.

«Трудно себе представить, что человек в здравом уме будет выступать против демографического роста. Смысл существования государства в том, чтобы как можно больше людей в этом государстве жило, и чтобы они были счастливы, – сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – Люди, которые против этого выступают, не представляют, насколько странно и абсурдно выглядят их выступления». Возможно, такие настроения связаны с тем, что президент окончательно выбил у многих либералов из рук все идеологические козыри, предполагает она.

«Раньше они все время говорили, что вот, мол, послания главы государства ориентированы на внешнюю политику, оборонку и так далее, а как же социальная сфера? Как же поддержка рождаемости? После того, как обращение в этот раз оказалось полностью посвящено внутренним проблемам, в частности, демографии, оппозиции уже совершенно непонятно, что дальше говорить. Ведь собственная повестка у нее отсутствует, все время приходится изобретать все новые и новые поводы для критики в адрес президента. Зрелище жалкое и поучительное», – подчеркнула Анна Федорова.

«Например, многие коммунисты решили, что они против всего, что бы ни предлагалось. Это позиция «назло маме отморожу уши». Одновременно и политический торг, и детский сад», – посетовала Федорова.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил целый ряд конкретных шагов по поддержке института семьи и в целом по повышению уровня жизни россиян. Среди прочего президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет.

В пятницу ВЦИОМ представил результаты социологического опроса: граждане сформулировали свое отношения к тем политическим и социально-экономическим предложениям, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию. Согласно итогам, в общей сложности два процента россиян отрицательно отнеслись к инициативам Путина, нацеленным на помощь семьям с детьми, на поддержку демографического роста. Впрочем, подавляющее большинство граждан одобрили эти инициативы.

Федорова предполагает, что против предложенных в послании мер выступили не только коммунисты, но и сторонники либертарианских идей, то есть противники любого вмешательства государства в личную жизнь. «Это другая позиция, – мол, государство вообще не должно помогать людям, утопающие должны спасаться сами. Она уже давно нежизнеспособна и неактуальна, причем не только в России, а во всем мире. Хватит уже! Мы в это вдоволь наигрались в 90-е», – напомнила Федорова.

Если же рассуждать серьезно, то против поддержки семей с детьми могут выступать только враги нашей страны, добавила Федорова. «Можно сказать, это враги России, враги самой жизни, враги здравого смысла. Никто другой в таком духе думать не может. Впрочем, огульно обвинять в этом всех либералов, всех оппозиционеров не стоит, – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии. – Имеется ввиду лишь определенный круг людей, настроенных деструктивно».