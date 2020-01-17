Политолог: Выступающие против демографических мер президента политики выглядят абсурдно

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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типаФото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина? Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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«Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского

Зеленский не демонстрирует жесткого желания разбираться со своими врагамиФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
На Украине начался новый политический кризис. После того, как в Сети опубликовали аудиозаписи, где якобы глава правительства Украины оскорбляет президента страны, Алексей Гончарук подал заявление об отставке лично в руки Владимиру Зеленскому. При этом уволить премьера, согласно конституции, может только Верховная рада. Почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...

Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
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России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
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          • Стимулирование рождаемости

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              Политолог: Выступающие против демографических мер президента политики выглядят абсурдно

              17 января 2020, 18:05

              Текст: Олег Исайченко

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              Президент предложил конкретные меры по ускорению роста рождаемости в нашей стране. Против этого могут выступать лишь враги России и враги здравого смысла. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя данные ВЦИОМ, согласно которым два процента россиян осудили идеи Путина по решению демографической проблемы.

              «Трудно себе представить, что человек в здравом уме будет выступать против демографического роста. Смысл существования государства в том, чтобы как можно больше людей в этом государстве жило, и чтобы они были счастливы, – сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – Люди, которые против этого выступают, не представляют, насколько странно и абсурдно выглядят их выступления». Возможно, такие настроения связаны с тем, что президент окончательно выбил у многих либералов из рук все идеологические козыри, предполагает она.

              «Раньше они все время говорили, что вот, мол, послания главы государства ориентированы на внешнюю политику, оборонку и так далее, а как же социальная сфера? Как же поддержка рождаемости? После того, как обращение в этот раз оказалось полностью посвящено внутренним проблемам, в частности, демографии, оппозиции уже совершенно непонятно, что дальше говорить. Ведь собственная повестка у нее отсутствует, все время приходится изобретать все новые и новые поводы для критики в адрес президента. Зрелище жалкое и поучительное», – подчеркнула Анна Федорова.

              «Например, многие коммунисты решили, что они против всего, что бы ни предлагалось. Это позиция «назло маме отморожу уши». Одновременно и политический торг, и детский сад», – посетовала Федорова.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил целый ряд конкретных шагов по поддержке института семьи и в целом по повышению уровня жизни россиян. Среди прочего президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет.

              В пятницу ВЦИОМ представил результаты социологического опроса: граждане сформулировали свое отношения к тем политическим и социально-экономическим предложениям, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию. Согласно итогам, в общей сложности два процента россиян отрицательно отнеслись к инициативам Путина, нацеленным на помощь семьям с детьми, на поддержку демографического роста. Впрочем, подавляющее большинство граждан одобрили эти инициативы.

              Федорова предполагает, что против предложенных в послании мер выступили не только коммунисты, но и сторонники либертарианских идей, то есть противники любого вмешательства государства в личную жизнь. «Это другая позиция, – мол, государство вообще не должно помогать людям, утопающие должны спасаться сами. Она уже давно нежизнеспособна и неактуальна, причем не только в России, а во всем мире. Хватит уже! Мы в это вдоволь наигрались в 90-е», – напомнила Федорова.

              Если же рассуждать серьезно, то против поддержки семей с детьми могут выступать только враги нашей страны, добавила Федорова. «Можно сказать, это враги России, враги самой жизни, враги здравого смысла. Никто другой в таком духе думать не может. Впрочем, огульно обвинять в этом всех либералов, всех оппозиционеров не стоит, – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии. – Имеется ввиду лишь определенный круг людей, настроенных деструктивно».


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