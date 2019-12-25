Водонаева выразила презрение российским многодетным семьям

Телеведущая Алена Водонаева в сосцетях заявила, что презирает российские семьи, которые заводят нескольких детей, после этого пользователи раскритиковали ее позицию.

«В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России – это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке», баночку детского питания и подгузники», – написала Водонаева в своем Instargam.

Она отметила, что презирает российские семьи, которые живут в нищете, и не понимает, зачем они это делают.

Водонаева добавила, что Ольги Глацких единственная среди чиновников честно призналась, что «государство вас не просило рожать».

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты?», – добавила ведущая.

Также она отметила, что политики в России пытаются оправдаться за плохие показатели в демографии «демографической ямой» и «гей-пропагандой» или «законом о домашнем насилии».

Водонаева обратилась к своим женщинам-подписчикам.

«Не слушайте рекомендации политиков, если сомневаетесь в том, что готовы воспитывать ребенка. Аборт – это ваше дело, касающееся только вашего тела и возможностей. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», – добавила ведущая.

«У меня трое дочерей. Муж – военнослужащий. И живем мы скромно. Но я очень счастливая мама и жена! И рада, что в свое время я без помощи кого либо решилась на третьи роды», – написала ей в комментариях vcemzdracte.

«Как вы ошибаетесь, мозга у вас нет, не было и не будет», – отметила marusiadomashnia.

«Аборт – это грех. Заповедь есть – не убий! Этим все сказано», – добавила oksanadryganova

«Не надо делать аборты. Предохраняйтесь! 21 век на дворе», – прокомментировала ingamatveeva.

«Мне кажется, что адекватная женщина никогда не допустит незапланированной беременности, зная, что не сможет дать ему жить и развиваться в комфорте», – выразила мнение konfiturkina.

«Наконец то хоть кто-то начал говорить как есть об этом по факту, а не это дебильное «дал бог зайку даст и лужайку», – согласилась с Водонаевой tatiyanika.

Напомним, в октябре 2018 года на встрече с детьми и подростками в Кировграде Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.