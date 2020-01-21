Адвокат: Водонаеву нельзя наказать за слабоумие

«У нас, к сожалению, нет ответственности за слабоумие и желание нелепо заявить о себе. Это бы напрямую соответствовало содеянному. Все остальное будет с натяжкой», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина привлечь к ответственности телеведущую Алену Водонаеву за высказывание о выплате материнского капитала.

«Прямого состава правонарушения в словах Водонаевой нет. Не думаю, что она преследовала цель оскорбить чьи-то чувства, социальные группы, государственные знаки или символы. Она выразила свою позицию относительно реализации закона о материнском капитале. Каждый судит по себе, вероятно, она проанализировала эту инициативу и посчитала, что могут быть такие последствия», – сказал адвокат Сергей Жорин.

По его мнению, высказывание Водонаевой сомнительное: «это свойство человека высказывать свое мнение в аспектах, в которых она не является экспертом».

Он пояснил, что в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека мнение не подлежит преследованию. «Но это не означает, что телеведущую не привлекут к ответственности. Для этого нужно выбрать соответствующую статью Кодекса об административном правонарушении либо Уголовного кодекса. В дальнейшем нужно провести лингвистическую экспертизу, которая укажет на те или иные обстоятельства, и можно будет привлечь Водонаеву к ответственности. В делах данной категории окончательное слово за лингвистами», – добавил эксперт.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин счел оскорбительным высказывание телеведущей Алены Водонаевой о выплате материнского капитала и предложил привлечь ее к ответственности.

«Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила граждан России», – сказал председатель Госдумы. Напомним, в марте 2019 года вступил в силу закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы.

Ранее Водонаева заявила, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».