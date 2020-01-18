Водонаева объяснила слова о получающем маткапитал «быдле»

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18 января, суббота  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания

75 лет назад, 17 января 1945 года советско-польские войска очистили Варшаву от гитлеровцевФото: РИА Новости
Минобороны рассекретило огромный массив документов об освобождении Варшавы. Особый интерес вызывает донесение советского разведчика с позывным «Олег», – опубликованный документ проливает новый свет на трагическую историю Варшавского восстания, утопленного немцами в крови осенью 1944 года. В тот момент Красная армия стояла на подступах к Варшаве, но еще не набралась сил, чтобы помочь восставшим. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...

В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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              Водонаева объяснила слова о получающем маткапитал «быдле»

                 18 января 2020, 12:31
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Телеведущая, модель Алена Водонаева объяснила слова о том, что «быдло», которому «вечно не хватает на бутылку водки», начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

              Водонаева написала в Instagram, что СМИ неверно интерпретировали ее слова.

              «Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству», – пояснила она, посоветовав «не питать иллюзий» насчет того, что за 20 лет эта проблема была искоренена.

              Ранее Водонаева заявила, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

              В ответ на это певец Шура заявил, что телеведущая лишь пытается привлечь к себе внимание провокационными высказываниями.

              Напомним, президент России Владимир Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года. Кроме того, материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие семьи смогут рассчитывать на маткапитал с 2020 года, а также писала, почему коммунисты и либералы не захотели величия России.


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