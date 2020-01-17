Певец Шура и Водонаева поспорили о материнском капитале

Провокационным высказыванием о мерах, направленных на решение демографических проблем в России, телеведущая Алена Водонаева привлекает к себе внимание, чтобы проникнуть в политику, заявил певец Шура (Александр Медведев).

В среду в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи. Водонаева написала в Instagram, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

По мнению Шуры, у Водонаевой есть шансы «проникнуть в высшие слои российского политического общества», наподобие комика Владимира Зеленского, которому удалось стать президентом Украины. При этом Шура признался, что не совсем согласен со словами модели, передает РИА «Новости».

«Я летаю ежедневно по всей стране, вижу, что есть семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но нет у них таких денег. А это будет конкретно большой помощью, рождаемость увеличится за счет этого капитала (материнский капитал)», – передает слова артиста телеканал «360».

Напомним, в среду Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

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