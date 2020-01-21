Володин предложил наказать Водонаеву

Председатель Госдумы Вячеслав Володин счел оскорбительным высказывание телеведущей Алены Водонаевой о выплате материнского капитала и предложил привлечь ее к ответственности.

Володин подчеркнул, выступая на пленарном заседании Госдумы, что «мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус», передает РИА «Новости».

Потому «нам не только надо говорить об этом, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше такие разговоры стимулировали».

«Она нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально», – добавил Володин.

На его взгляд, в этом случае «было бы правильно использовать возможности закона».

«Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила граждан России», – сказал председатель Госдумы.

Напомним, в марте 2019 года вступил в силу закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы.

За неуважительные публикации предусмотрены штрафы от 30 до 100 тыс. рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа от 100 до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если действия были совершены лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, они караются штрафом от 200 до 300 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Ранее Водонаева заявляла, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

При этом телеведущая не впервые критикует российские многодетные семьи. Она уже призывала тех, кто «живет в нищете», «не рожать рабов».

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «дебаты» про материнский капитал «высосанными из пальца». По ее мнению, то, что некоторые люди могут принять решение рожать детей ради получения выплат, не является проблемой.

Политолог Петр Кирьян в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивал, что если государство помогает семьям с детьми, то это может раздражать лишь тех, кто вообще не видит себя в лоне традиционной семьи, то есть ЛГБТ-сообщество.

Телеведущая Ольга Скабеева отметила, что «политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем».

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил недоумение тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры.

Он также назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей.