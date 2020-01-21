Евгений Зиничев остался на посту главы МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Евгений Зиничев сохранил пост министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Зиничева Евгения Николаевича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в тексте указа президента, опубликованном на сайте Кремля.

Этот пост Зиничев занимает с мая 2018 года. Он также входит в состав Совета безопасности.

В 1984–1986 годах Зиничев проходил службу по призыву на Северном флоте, позже работал в Центральном аппарате ФСБ России.

В 2012–2013 годах проходил курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России. С 2014 года занимал должность заместителя руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

В июне 2015 года он был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области, а с 28 июля по 6 октября 2016 года работал на должности временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области, этот пост он покинул по собственному желанию.

7 октября 2016 года Зиничев назначен заместителем директора ФСБ России. В декабре 2018 года ему присвоено воинское звание генерал-полковник.

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