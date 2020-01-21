Главой Минспорта стал президент Международной федерации студенческого спорта

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин сменил Павла Колобкова на посту главы Минспорта России, следует из указа президента страны о новом составе правительства.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Матыцина Олега Васильевича Министром спорта Российской Федерации», – сообщается в указе президента на сайте Кремля.

Матыцин – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте. Ему 55 лет.

Сейчас также является президентом Международной федерации студенческого спорта, почетным президентом Российского спортивного студенческого союза.

Ранее был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Путин во вторник подписал указ о новом правительстве под председательством Михаила Мишустина. Состав кабмина значительно изменился. У главы правительства будет девять вице-премьеров, в том числе первый зам Андрей Белоусов.

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