Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа

Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) установил новый мировой рекорд по скорости чтения рэпа, за 30 секунд музыкант произнес 229 слов.

«Он сделал это. Снова. Эминем установил новый мировой рекорд, выстрелив 229 слов за 30 секунд», – говорится в сообщении на портале eminem pro.

Речь идет о треке Godzilla, в конце песни Эминем произносит 11,3 слогов в секунду. Предыдущий рекорд принадлежит также ему – в треке Majesty рэпер произносит 10,3 слогов в секунду, в композиции Rap God – 9,6 слогов в секунду, сообщает РИА «Новости». Клип опубликован на YouTube-канале Dance Monkey.

Песня Godzilla и еще 19 треков вошли в новый альбом Эминема «Music to be murdered by», который он выпустил на прошлой неделе.

Ранее Секретная служба США допросила Эминема из-за песни, в которой присутствуют угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.