Эминем допрошен секретной службой США из-за угроз Трампу

Секретная служба США допросила американского рэпера Eminem (настоящее имя – Маршалл Брюс Мэтерс III) из-за песни, в которой присутствуют угрозы в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает издание Buzzfeed со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении документы службы.

Издание пишет, что речь идет о композиции Framed из альбома Revival 2017 года. В песне Eminem резко высказывается в отношении Трампа и его дочери Иванки. Позже, в декабре 2018 года Eminem выпустил песню Ringer, в которой рассказал о том, как его допрашивала секретная служба, в тот раз в самой службе эту информацию не комментировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Buzzfeed.

Издание сообщает, что на этой неделе в ответ на запрос получило от ведомства 40 страниц документа, подтверждающего, что в январе 2018 года музыкант действительно был вызван на допрос по поводу «угрожающего текста» его песни. Секретная служба отмечает, что рэпер проявил «ненадлежащее поведение» и посредством рэпа «угрожал находящемуся под защитой лицу».

Служба подчеркивает, что Eminem ранее также использовал «угрожающие высказывания в отношении президента США и его семьи». Ведомство уточняет, что текст песни рассматривался на собрании сотрудников службы, и было принято решение не передавать дело федеральной прокуратуре.