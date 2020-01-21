Врачи назвали повышающие риск развития рака привычки

Немецкие врачи из Центра исследования рака озвучили несколько привычек, которые могут привести к возникновению онкологических заболеваний, сообщает издание Focus.

Так, риск развития заболевания повышает привычка выбирать места у иллюминатора в самолете, так как ультрафиолетовые лучи повышают риск развития рака кожи.

Частое взаимодействие с квитанциями и чеками вредно из-за свойства токсичных веществ из чернил накапливаться в организме. Риск возникновения рака органов желудочно-кишечного тракта может спровоцировать употребление очень горячих напитков, сообщает РИА «Новости».

В результате отказа от презервативов повышается вероятность заражения вирусом папилломы человека, который связывают с раком шейки матки и некоторыми другими злокачественными опухолями половых органов.

Езда с открытыми окнами по городу в час-пик может навредить легким и мочевому пузырю, а регулярное употребление пива несет риски для печени и молочной железы.

Врачи также рекомендуют отказаться от использования смартфона в темное время суток, так как свет от экрана разрушает мелатонин. Эксперты не советуют пользоваться косметикой с минеральными маслами в составе, так как в некоторых таких продуктах присутствуют канцерогены. Врачи напомнили также о необходимости проходить регулярные медицинские обследования.

Ранее врачи назвали семь основных симптомов рака.